郭姓男子打著SWAG名義在路上搭訕女子假借街訪性侵女子，士林地檢署日前偵結依法起訴。（資料照）

郭姓男子自稱是「SWAG」成人影片的「街訪特派員」，今年1月、2月，在長安東路、南京西路搭訕2名女性，只要女性用手撫摸他的生殖器，他有生理反應，可獲得獎金，實則是拍攝性愛影片要脅，若不付費打馬賽克，將上傳影片到網路，其中一人遭性侵，擔心影片外流而報警，警方持搜索票逮捕，在手機內發現相關事證，士林地檢署日前偵結，依加重強制性交、強制猥褻、恐嚇等罪提起公訴。

21歲郭男，今年1月9日下午4時許，在中山區長安東路搭訕女子，並稱自己替「SWAG」成人影片付費平台街訪，正在做有關「18禁」的問題，只要接受幾分鐘訪問，可獲得數千元，當女子上車後，郭男改口說，只要女子用手撫摸3分鐘，他有生理反應，可以獲得上萬元獎金，未獲女子同意，他即褪去褲子，用手握住女子的手，撫摸自己的生殖器，再撫摸女子大腿，女子驚覺與街訪內容不同，嚴詞拒絕，但郭男更要求提供IG帳戶，佯稱傳送影片後支付獎金。

到了晚上郭男並未依約匯款，女子擔心影像外流，聯繫郭男時，郭說如果要上馬賽克，要求女子匯款4000元當作技術費，女子不甘自己遭佔便宜，又擔心影片曝光，不得已匯款。

郭男2月7日晚上7時，再次以SWAG名義，聲稱是平台主持人，正在做「街訪挑戰」，若拍攝影片，成功讓他有生理反應，可以獲得8萬元，如果沒有勃起，可獲得3萬元獎金，最少也有1萬元，另一名女子信以為真，一同前往大同區某旅館內，讓郭男拍攝性愛影片，結束後，郭男佯稱當晚11時，會將影片打馬賽克，並做聲紋處理，不會讓他被認出，但直至晚上，卻謊稱手機不見了，若想要刪除影片的話，要支付6000元，女子拒絕匯款，並向警方報案。

檢警立刻介入調查，在郭男住處逮人，並詢問成人影片平台，郭男是否擔任「街訪特派員」，證實郭男並沒有在SWAG任職，士林地檢署檢察官日前偵結，郭男1月對被害女子所為，涉犯加重強制猥褻、恐嚇取財，2月又對被害女子涉犯加重強制性交、恐嚇取財未遂罪，並依法起訴。

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