鴻海創辦人郭台銘宣布投入總統大選，記者會上被問若大陸透過鴻海施壓該如何是好，郭台銘語出驚人回應，「我會說『Yes, please do it』我犧牲我個人財產」對此，鴻海也發出聲明表示，郭創辦人4年前交棒、未再參與公司日常管理，公司本身是屬於海內外全體投資大眾所共同擁有。

郭台銘在宣布參選的記者會上，被問到身為鴻海大股東，未來大陸若透過鴻海施壓該如何是好。郭台銘表示，4年了，已經離開鴻海經營團隊，應該去問鴻海經營團隊，但就他個人而言，「我會說『Yes, please do it』如果我犧牲我個人財產，可以不要打台灣，我願意。」

此外，郭台銘也提到，交棒後沒有管過鴻海集團任何一件事情，自己只是鴻海近百萬名股東的一員，為避免瓜田李下，應該不會再做台灣的生意，後續有關鴻海集團資產問題，要請鴻海回答。

鴻海發聲明提到，鴻海於1991年在證交所上市掛牌以來，目前有逾80萬名股東，公司本身是屬於海內外全體投資大眾所共同擁有，郭創辦人四年前交棒、未再參與公司日常管理，可以說是全球大型企業中非常好的傳承案例，未來公司會基於創辦人建立的基礎上再上層樓。

鴻海強調，不會參與政治活動，但會致力推動永續經營，讓公司可以基業長青。這就是鴻海集團的DNA，不斷的進步與改善。前面將近五十年期間，我們提供改變人類科技生活的產品；未來五十年，我們希望透過營運模式創新，提供能夠改變人類移動生活的產品。

鴻海表示，今年是鴻海成立第49年，我們已在思考下一個50年，讓集團持續轉型、永續發展。公司提出的分享、合作、共榮，就是希望透過鴻海的全球地位，協助所在的24個地區，帶來當地經濟的發展以及優質的就業機會，不論是以往或是未來，這都是對提升人類福祉最大的貢獻。