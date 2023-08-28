侯友宜品嚐阿振肉包，直誇美味。（孫英哲攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天上午在彰化縣鹿港地區參拜地藏王廟及龍山寺等廟宇後，前往知名肉包人氣名店阿振肉包，體驗當肉包師傅。侯友宜說，他包的肉包在外觀雖沒有多好看，但很有料，是真材實料！

中元節將屆，侯友宜前往鹿港地藏王廟參加普度法會，他表示，他被國民黨徵召參選總統，今天他來到地藏王廟，向地藏王菩薩祈求保佑人民平安，這幾天他也參加了很多場的普度法會，鹿港的地藏王廟是全國相當知名的廟宇，他要為彰化祈福，為全台灣祈福。

侯友宜指出，他祈求兩岸可以和平，不要戰爭，可以拚經濟，大家過好日子，社會一定要有公平正義，不要有不公不義的事情。他向地藏王菩薩祈求找回公平正義，還給社會一個清廉的政府。

陸續前往地藏王廟及龍山寺參拜後，侯友宜還到人氣名店阿振肉店，並換上肉包師傅的全套服裝，在阿振肉包老闆鄭永豐的教導下，現學包肉包。鄭永豐手把手教學，1顆包子的外皮要折上18次，才能將肉餡完美包覆住。

侯友宜包了1顆肉包後，他看著自己包的肉包在形狀上沒有很完美時，也心有所感表示，這顆包子的外表雖然不太好看，但一樣都是包著好料，一樣都有著真材實料，蒸過後也一樣是美味的包子。