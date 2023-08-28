檢警查獲吸金集團，逮獲犯嫌47人，偵訊後移送偵辦。(警方提供)

詐團夫妻11年狂撈249億！93筆房地產、5豪車全遭扣

從事金融業的李姓男子與其林姓妻子，利用「澳洲USG集團」的名義，非法經營外匯、期貨，還藉由「保證獲利6％」的贈金專案向投資人吸金，總計吸金金額超過249億，台中檢方指揮刑事局中打等單位，去年搜索該集團24處據點、逮獲李男等47人，並查扣李名下93筆房地產及賓利、藍寶堅尼等5輛名車。

警方調查，53歲的李姓男子從2012年開始，陸續成立薩摩亞等多家人頭空殼公司，非法經營外匯、期貨，並透過網站吸金，總計11年來不法吸金金額高達248億8805萬多元，至少有千人受害，但該平台從2020年開始藉故不出金給投資人，引發投資人不滿，其中有人發現可能受騙提出檢舉。

台中檢方指揮中打、台中市警五分局等單位深入追查，去年8月至今年7月陸續、共搜索台北、新北、桃園、台中及台南、高雄等24處，查獲李男等47人，警方指出，李姓男子名下有房產93筆，包括保時捷、賓利、藍寶堅尼等名車5輛、市價超過2400萬元，相當驚人。

檢警指出，經清查發現，李男過去有金融業相關背景，透過網站平台非法吸金，並以「6％保證獲利」的方式吸引投資人；他雖名下房產多，但為了躲避追查，包括經營集團使用的商辦、自己的住處都是租來的。目前李男等人都已依違反銀行法等罪送辦。