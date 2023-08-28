在國際米價持續走高的背景下，作為最大的大米出口國，印度在宣布對蒸穀米出口徵收20％的關稅僅2天后，周日（27日）又再度祭出限制大米出口的措施，將印度香米的出口最低價設定為每噸1200美元。

印度香米（Basmati Rice）是印度最大的大米出口類別。印度政府在一份聲明中指出，此次祭出新規，是為了確保從業者嚴格執行此前的出口禁令。

印度政府表示，在大米出口禁令開始實施後，一些經銷商把其他種類的大米歸類為印度香米，以逃避限制。根據印度政府收到的報告，8月印度香米平均出口價格為每噸1214美元，然而出口合約有很大差異，最低的合約價格僅為每噸359美元。

印度政府表示，新規實施後，價格低於每噸1200美元的大米出口合約暫停執行，並由印度農業與加工食品出口發展局專門設立的委員會對合約進行評估。

印度是世界重要大米出口國，2022年的出口總量約2200萬噸，佔世界大米出口量40％以上。為保障國內市場供應，印度政府在今年7月宣布，禁止除蒸穀米和印度香米外的大米出口。

有美國數據分析公司表示，相關禁令將減少大約1000萬噸大米的出口量。禁令實施後，2種不受限制的大米出口量較去年同期都出現了增長。截至8月17日，蒸穀米出口增長21.18％，印度香米出口增長9.35％。