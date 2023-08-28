新竹縣60歲許先生，長期眼睛疼痛，紅腫有異物感，分泌物多，到中醫大新竹附設醫院求診，眼科醫師邱瓊儀診斷，許男是「乾眼症合併眼瞼炎」，透過脈衝光雷射，經過2個月3次治療，症狀明顯緩解。

邱瓊儀表示，許男在接受脈衝光雷射治療前，先進行高階乾眼的檢測，區分乾眼症的類型，屬於缺油型還是缺水型，還是綜合型，經過檢測後發現，許男淚液中的油脂分泌太少，當油脂分泌太少，就像眼睛少了一個防護罩。

這時不管怎麼點人工淚液，只要太陽很大或者是房間溼度太低，或者新竹風很大，就留不住水分，所以一直點人工淚液效果並不好。許男除了淚液中的油脂比較少，分泌油脂的瞼板腺，管線因為長期阻塞已經發炎，甚至萎縮，經過醫病溝通做脈衝光雷射治療。

邱瓊儀指出，脈衝光雷射是介於雷射光跟可見光之間的一個能量，可以加熱使瞼板腺油脂比較容易融化，讓淚水中的油脂比較容易排出，另可以改善眼瞼發炎及泛紅，減少眼瞼細菌滋生，並且活化細胞，增進膠原蛋白生成。

許男經過3次脈衝光治療後，原本眼周發炎明顯改善，本來眼睛一整天都是紅紅的，現在眼白不再泛紅且恢復正常，甚至覺得視力顯著的改善，看得更清楚，提升生活品質。

邱瓊儀指出，做完脈衝光療程後，需要持續熱敷，脈衝光是直接把瞼板腺疏通，使瞼板腺維持暢通，可是瞼板腺的油脂仍然持續分泌，建議病人每天多花15分鐘熱敷，讓油脂排出不要塞住，並持續點人工淚液，讓眼睛保水。

最後，提醒若使用3C，一定要動眼30分鐘，休息5分鐘，閉眼休息或者是多眨眼，眨眼的時候也會有助於眼淚排出，讓眼睛比較不會乾澀。