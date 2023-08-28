YouTuber愛莉莎莎頻道擁122萬訂閱，隨著人氣飆漲和發展副業，她有意願再租一間房，把私生活跟工作分開，不過她因為不想公開網紅身分，都稱自己是做「網路行銷」，結果遭房仲拒絕「房東有安全疑慮，不接受做行銷的，因為可能是什麼虛擬貨幣、詐騙的」，讓愛莉莎莎無奈說：「X的 做網路行銷錯了嗎」，網友則有不同看法。

愛莉莎莎昨（27日）在網上透露，想要新租一間房，把私生活跟工作分開，希望能工作起來更有效率，上網看到喜歡的房就聯絡房仲，但她因為不想公開網紅身分，都稱自己是做「網路行銷」，結果遭房仲拒絕「房東有安全疑慮，不接受做行銷的，因為可能是什麼虛擬貨幣、詐騙的」，儘管愛莉莎莎解釋，有合法登記且網路上也查得到，但都沒用。

愛莉莎莎無奈說，「有夠先入為主+老古板」，並提到，4年前就是因為租不到房，才產生要買房的念頭，這回愛莉莎莎再度踢到鐵板，她無奈說：「恭喜你們失去一個極度正派，不抽菸、不養寵（很多房東介意這兩點），會把你房子打理的乾乾淨淨，還會幫你做免費風水鑑定， 讓全世界都知道你家風水很好，而且搞不好免費幫你裝潢的好房客，X的 做網路行銷錯了嗎」。

發文吸引網友討論：「但我理解房東的疑慮，因為真的太多網路詐騙行業，人家也得保護自己，還是直接亮出大名比較快」、「主要是現在很多詐騙都這樣，吃虧都是房東，倒不是說偏見只是可能遇到做詐騙的比做正事還多」、「現在真的很多詐騙機房喔！房東多問和有防備心也是正確 不然不小心就變幫助犯」，也有人認同說「網路行銷真的挺起來很像詐騙」，還釣出愛莉莎莎回應：「我之前講網紅，也常常過不了」。