受蘇拉颱風影響，新北市民政局今表示，30日入營的海軍艦艇兵第053梯次常備兵役軍事訓練將延期，依內政部役政署通知，入營日期調整至9月6日，以確保役男安全。
民政局表示，詳細的入營資訊、集合時間以及地點將會另行公布於新北市役男大亨online-最新公告(網址：https://soldier.ntpc.gov.tw/mt4110)，同時區公所也將透過電話和簡訊方式個別聯繫通知入營役男，請役男們隨時保持留意，以確保獲知最新訊息。
受蘇拉颱風影響，新北市民政局今表示，30日入營的海軍艦艇兵第053梯次常備兵役軍事訓練將延期，依內政部役政署通知，入營日期調整至9月6日，以確保役男安全。
民政局表示，詳細的入營資訊、集合時間以及地點將會另行公布於新北市役男大亨online-最新公告(網址：https://soldier.ntpc.gov.tw/mt4110)，同時區公所也將透過電話和簡訊方式個別聯繫通知入營役男，請役男們隨時保持留意，以確保獲知最新訊息。
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