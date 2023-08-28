新竹縣政府為守護縣內女性健康，自2015年開始推動國中女生免費施打人類乳突病毒（HPV)疫苗政策，今年開始施打日期為9月1日，預計將為2500名國中女生接種9價公費疫苗，衛生局將派醫護人員進駐40所國中提供接種服務到10月30日，保護國中女生遠離子宮頸癌的威脅。

縣長楊文科提醒全面預防子宮頸癌，可謹記守護「子宮頸癌防護四守則」，一、依醫囑接種人類乳突病毒（HPV)疫苗；二、定期接受子宮頸抹片檢查；三、單一性伴侶並避免過早發生性行為；四、安全性行為，全程使用保險套，一同守護女性健康。

衛生局長殷東成表示，新竹縣子宮頸癌居女性十大死因的第13位，2019年縣內婦女因子宮頸癌死亡18人，2021年降為16人，2022年再降為9人，顯示在抹片、疫苗雙管防治下，子宮頸癌罹患人數呈現下降趨勢。

新竹縣推動國中女生免費施打人類乳突病毒（HPV)疫苗政策進入第8年，今年配合衛福部國民健康署政策，改成9價公費疫苗進入校園接種，施打對象為2022年設籍竹縣入學的國中女生，14歲以內共施打2劑，第1劑於9月施打，隔年3月施打第2劑，預計有2500名女性符合資格。

殷東成表示，9價公費疫苗，9至14歲接種2劑、15歲以上打3劑，建議皆應接種「相同價數」，並依仿單的建議時程，完成所有劑次接種，以具有完整保護力，提醒家長務必鼓勵家中女兒接種。

而施打疫苗後常見的副作用有暈針、發燒、頭痛、噁心、注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢，有小於5％以下的人會有全身性發燒情形，建議接種後應觀察30分鐘再離開。

如果家長對子宮頸癌疫苗有任何疑問，可參考衛福部送給學生的「關懷包」，也可洽國民健康署免費諮詢專線0800883513，深入了解疫苗作用後，再決定是否接種。

殷東成表示，除了國中女生接種HPV疫苗外，30歲以上女性每年皆可免費進行抹片檢查，各個年齡層的女性都該重視自身健康，共同攜手預防子宮頸癌，健康免「頸」張！