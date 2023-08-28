苗栗縣政府28日指出，苗栗今天新增1例本土登革熱個案，個案為60歲女性，居住苑裡鎮，苗栗今年累積第2例。縣府防疫團隊今天也啟動居住地與活動地周邊社區、學校、公園等場所進行孳生源清除及化學防治作業。

衛生局長張蕊仙表示，該女性近期無出國也無中南部活動史，但8月18至20日有新北市石碇區活動史，因該地出現確診個案，故由他地衛生局以接觸者轉介本縣。

張蕊仙說，個案8月24日初採登革熱快篩為陰性，但為慎重起見，採檢血液送中央實驗室檢驗，並做初步調查及戶外半徑50公尺孳生源清除。

8月27日晚上經疾病管制署通知研判確診，該案為苗栗縣今年第2例本土登革熱。縣府防疫團隊今天啟動居住地與活動地周邊社區、學校、公園等場所進行孳生源清除及化學防治作業。

另外，也提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫。衛生局提醒，國內登革熱疫情嚴峻，暑假即將結束，返國及返校人數增加，如出現登革熱相關症狀，請儘速就醫，主動告知旅遊史及接觸史。

如果擔心社區中可能有隱藏個案，請鄉親注意環境孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，並進行容器減量。

登革熱流行地區活動時注意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可防蚊藥劑等，以減少病媒蚊叮咬傳播風險。相關防疫相關資訊請參閱疾管署全球資訊網或衛生局官網，也可洽詢當地衛生所。