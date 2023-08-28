隨著印度自上個月開始限制大米出口，導致全球供應收緊，世界第2大稻米出口國泰國的大米貿易也出現不穩定。根據最新出爐的價格，泰國大米的價格已經飆升接近30％，且未知漲勢將持續多久。

泰國每年出產大米約2000萬噸，一半滿足國內的需求，另一半外銷。有報導指出，自印度於上個月20日宣布禁止非印度香米出口，各國進口商紛紛轉向泰國和越南等東南亞國家搶購大米，一些米商趁機抬高米價。

根據泰國《頭條新聞》報導，泰國大米的價格從原本的每噸1萬7000泰銖（約新台幣1萬5364元）上漲至2萬泰銖（約新台幣1萬8074元）到2萬1500泰銖（約新台幣1萬9429元），漲幅超過26.5％。

泰國大米出口商協會名譽會長初吉也說，大米價格形勢波動不穩定，確實導致報價困難，然而必須監督目前每噸米價已上漲的形勢。由於目前還不知道印度米的禁出口令會持續到什麼時候，因此還無法預測今後大米價格是否會持續上漲。初吉也說，泰國大米出口商也擔憂價格持續波動和供應不確定。

此外，泰國目前正面臨因聖嬰現象導致雨量減少的氣候情況，泰政府因此禁止農民種植雙季水稻，但農民依然因為大米價格高漲而繼續種植水稻。