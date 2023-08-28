國民黨總統參選人侯友宜27日在雲林造勢，喊出提高老農津貼、水利會還農民等政見；農業部長陳吉仲28日到台南時，被問到對此事看法，他回應，老農津貼提高一事，農業部已經在做了，預計明年1月就會調整；另外，農田水利會升格為公務機關後，增加許多灌區外的服務，希望農業改革不要走回頭路。

針對侯提出的相關農業政策，陳吉仲說，希望侯的幕僚可以多了解農業部的政策，老農津貼每4年調整一次，今年3月他在立法院講過，按照CPI（消費者物價指數），從明年1月起，每一位65歲以上、符合農保的農民，老農津貼會從現在每月7550元，提高至8000元。

陳吉仲提到，不只是老農津貼提高，過去幾年，政府把農民福利體系建置完成，包含將33年沒有調整的農保提高1倍、農業保險覆蓋率超過5成，以及職災保險、退休儲金等政策，歡迎大家多多了解。

陳吉仲還說，農田水利會升格為公務機關後，增加許多灌區外服務，像是侯友宜之前去的南投大坪頂，其原本在灌區外，農民早期要用牛車載水，但是現在都不用，因為政府花了幾億元做工程改善，讓產值倍增，所以農業改革不要走回頭路，應幫助農民、讓農業永續。