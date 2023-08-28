保全不只要維護社區安全，住戶的投訴也要處理，近日一名保全抱怨，工作的大樓住著一對男女，根本是恐怖住戶，每周都有問題投訴，一天到晚嫌棄鄰居，誇張的是最近鬼門開，對方覺得大樓鬧鬼，還要他陪同坐電梯護送上樓，講道理都講不通。

這名保全近日在臉書社團「奴工處」發文，指大樓裡有一戶奇葩住戶，是一對男女，數年前搬入大樓後，幾乎每個星期都在投訴，像是嫌樓上住戶太吵、鄰居經過走廊時聲音太大，甚至拿出錄音證明，但他聽完後根本沒聽到噪音；還嫌鄰居養貓，隨地便溺影響走道，走廊有臭味等，但他和幾位保全都沒聞到。

原PO表示，不只如此，這戶住戶還投訴過「鄰居隔牆監聽」、「陽台上養的花是在下咒」等，最扯的是最近鬼門開，這對住戶還要求他陪搭電梯，護送上樓，原因是覺得大樓鬧鬼。雖然原PO覺得這對住戶有幻聽、幻視想無視投訴，但對方就會向公司檢舉他，感嘆「不理也好煩，講道理都講不通，是否只能換工作才能避開他們」。

文章PO出後，掀起網友討論，「下次陪他搭電梯，一開門就說人好多你先上」、「好像有精神上的疾病，千萬不要刺激他們」、「別難過，換別的社區還是有這種人，逼人修行用的」。