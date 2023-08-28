熱帶風暴伊達利亞（Idalia）今天於加勒比海生成，為墨西哥東南部帶來風雨，氣象預報人員預測伊達利亞幾天內可能增強為颶風後侵襲美國佛羅里達州。

法新社報導，美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）推測伊達利亞不會登陸墨西哥，而是穿過墨西哥灣（Gulf of Mexico）撲向佛羅里達州西北。

國家颶風中心警告：「最快從29日起，伊達利亞將為佛羅里達州西岸和佛羅里達狹長地帶（Florida Panhandle）部分地區帶來恐危及生命安全的暴潮和颶風等級強風的風險激增。」

「但在強度預測模型上則頗為分歧，（伊達利亞）在墨西哥灣東北部海岸登陸前，強度會從輕度到強烈颶風不等。」

國家颶風中心表示，格林威治標準時間27日晚間9時（台北時間28日5時），伊達利亞在加勒比海盤旋並向東北方移動，最大持續風速為每小時65公里。

在墨西哥昆塔納羅州（Quintana Roo），包括坎昆（Cancun）在內的沿海旅遊勝地都遇到伊達利亞的傾盆大雨，讓人在暑假結束前的週末敗興。

國家颶風中心表示，佛羅里達州部分海岸已發布暴潮及颶風警報，多處地方預計會出現洪流。

與此同時，墨西哥尤加丹（Yucatan）半島東側和古巴西側部分地區也預計出現較強降雨。

上週末，一度在美國颶風分類躍升為4級颶風的希拉里（Hilary），在還是熱帶風暴時侵襲墨西哥太平洋沿岸的下加利福尼亞州（Baja California），造成1人死亡和基礎設施毀損。（實習編譯：陳彥合/核稿：陳亦偉）1120828