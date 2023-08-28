銜接新北市與台北市的「淡北道路」，力拚今年底動工；新北市政府工務局表示，針對民眾擔心施工期間可能造成交通黑暗期，中央已經和雙北市政府攜手建立合作平台，對於施工中、完工後的交通都有完整的配套措施，未來也會持續不間斷關注區域車流變化，進行滾動調整因應措施。

淡北道路工程在上個月決標後，力拚今年底動工目標，但有民眾擔心施工期間將面臨交通黑暗期的問題；對此新北市政府工務局長祝惠美表示，為研議完整的施工期間交通配套措施，自2020年11月起就成立交通專案小組，成員包含交通部公路總局、雙北市交通局與雙北捷運公司等單位，以北台灣生活圈的角度來討論相關問題，中央與地方充份合作，跨縣市討論順暢無礙，儘量減少民眾的擔憂。交通專案小組成立迄今已召開21次會議，針對施工中、完工後的配套措施及應變機制都有具體規劃，相關資訊並公開在淡北道路專案網站上。

新工處長王益翔說明，在淡北道路施工期間公共運輸的部分，已協調台北捷運公司將淡水站平日上午尖峰的發車班距縮短為平均5分30秒，目前該區段服務供給高於現況實際搭乘需求；另外公車如有運能不足，將協調客運業者機動調整公車班距及增開班次，民眾如有搭乘跳蛙公車需求，可以利用手機APP登記申請，達到一定人數後即可開通路線服務，滿足通勤、通學需求。

有關交通管理的方面，雙北市已超前佈署在淡北道路周邊路段建置智慧交通管理路網，範圍含蓋北投大度路、士林環河北路、淡水民權路、八里龍米路等路段，運用智慧運輸科技即時監控車流狀況，並由公路總局與台北市、新北市交控中心成立三方合作平台，未來若大度路車流量達到一定程度時，將啟動交通管制機制，搭配北台灣智慧交控系統，導引車輛改行淡江大橋，平均分流車輛。

至於前行政院院長蘇貞昌要求新北市政府規劃增建關渡新橋，從台北關渡銜接到新北五股，新工處長王益翔表示，目前正在進行可行性評估中。