高雄鳳山區樂園街昨日晚間發生2死命案，47歲林姓男子昨日下午在家客廳與49歲蔡姓友人喝酒聊天，期間雙雙猝死，在家中的林母則渾然不知伴屍多時，直到晚間8時許林男44歲弟弟回家才發現。警方獲報到場，現場未有打鬥痕跡，今日兩人遺體相驗，法醫發現2人手臂有針孔，不排除有吸毒的可能性，目前抽取抽血鑑驗中，初步排除他殺。

據悉，27日下午，林男與蔡男在家中喝酒聊天，林男母親則在家中休息，直到晚間8時許，林男弟弟從外面返家，屢次叫林男都未回應，上前觀察才發現林男、蔡男早已死亡，立即報警。

鳳山分局偵查隊獲報到場鑑識，林男母親稱下午至晚間都無人進出家門，林、蔡男身上無明顯外傷，現場亦無打鬥痕跡，隨後經報請檢察官遺體相驗，釐清死因。

今日相驗結果出爐，法醫發現林、蔡2人手臂都有針孔，不排除有吸毒的可能性，後續法醫將抽取檢體（抽血）鑑驗中，相驗後已初步排除有他殺嫌疑；據悉，林、蔡有毒品前科，但當時現場並未查獲任何毒品、針筒，警方後續視抽血結果啟動偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！