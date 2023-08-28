樹德科大暑期音樂劇工作坊結業，學員開心獲頒結業證書。（樹德科大提供／林瑞益高雄傳真）

為了讓大學生有夠充實的暑假，義守大學今年暑假派了5名學生到歐洲東南部的保加利亞斯維什托夫市D.A.采諾夫學院實習工作一個月，了解歐洲的經濟情形。樹德科大表演藝術系則推出暑期音樂劇工作坊，讓學員學習參與百老匯音樂劇《金牌製作人》中經典歌曲〈I wanna be a producer〉。

斯維什托夫經濟學院建立於1936年，至今已有87年歷史，是一所歷史悠久的經濟科學院，在歐盟體系中享有盛譽。義大學子藉參訪熟悉當地歷史文化後，協助該校與城鎮拍攝簡介影片，讓更多台灣民眾了解斯維什托夫D.A采諾夫經濟學院。

義大傳娛系大二學生邱振瑋表示，透過實習可磨練影片剪輯能力，並運用所學協助實習單位。同樣也是傳娛系大二的宋妤希表示，實習期間學習到保加利亞語言，這趟實習之旅最大收穫就是除了英語溝通能力的提升外，還學了第三語言。

樹德科大方面，該校邀請表藝系優秀校友薛定洲單任音樂劇課程講師。薛定洲目前在紐約工作，是台灣首位在美國演出音樂劇《芝加哥 Chicago》的男演員。

薛定洲分享音樂劇演出技巧、及個人在舞台上的寶貴經驗。其他表藝系專業師資陣容包括被時報雜誌讚譽為「擁有純熟古典底蘊及中國京劇聲腔爵士歌手」的于善敏；前雲門舞集資深舞者王維銘，以及橫跨編劇、導演的陳御弼等專任教師，共同帶領專業課程。

樹科大表藝系系主任俞秀青表示，工作坊是對表演藝術有興趣者最基礎入門，學員藉機體驗表演藝術的樂趣，並有機會與多位專業老師交流；在學習過程中發掘自己在藝術領域的潛力與熱情，以及團隊合作、表達自我、創意發想等重要技能的學習培養。