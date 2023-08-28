工研院28日舉辦「公益兒童科技體驗營」，以「用無人機打造科技天空」為主題，邀請花蓮弱勢、原住民與新住民兒童到工研院位於花蓮的OMEGA ZONE場域，體驗操縱無人機翱翔天空，了解無人機於空中排字藝術、影片拍攝、智慧農業、程式設計等應用，啟發學童了解智慧科技。

工研院副總營運長兼社會公益委員會主委何大安表示，工研院長期關懷弱勢、偏鄉學童的科普教育，將創新科技轉化為淺顯易懂的教材，以樂趣啟發孩童潛力，希望豐富的科技營隊內容，扎根科技種子。

今年公益兒童科技體驗營以無人機為主題，由工研院機械與機電系統研究所經理陳正大及慈濟基金會主任王運敬，分別以「無人機技術分享」及「無人機公益行動」，帶學童初步認識無人機的原理與應用。

實作課程帶領學童親自體驗，課程共分四組，分別是「群飛組」學習如何操控在空中排列隊排字、排圖，並做隊形變化。「空拍影片組」運用空拍機進行主題影片拍攝，啟發學童在大眾傳播的藝術細胞。

「智慧農業組」則運用無人機進行野外搜救應用、第一人稱視角（FPV）地形穿越、搜索演練，體驗科技如何協助救難行動與產業發展。「程控自主飛行組」則以程式操控無人機，學習程式語言建置，並完成指定的飛行挑戰。

工研院期透過科學、科技、工程、藝術、數學等跨領域的思維，鼓勵學童運用創造力和邏輯思維來解決問題，啟發對於未來科技更多的發想，並激發追求知識的熱情。

慈濟基金會副執行長劉濟雨表示，花東地區學童因地理環境因素，非常需要專業、科技的資源挹注，提升教育資源的區域平等，讓孩子們可以看到善用科技展現未來更多的可能性，感恩各界一同陪伴花蓮學童，為花東孩子打開人生視野的一扇窗。