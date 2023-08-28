香港女星張敏因演出電影《賭聖》中飾演綺夢一角，奠定一代女神的地位，但她在1995年轉行從商潛心向佛，如今已淡出演藝圈多年的她，日前被網友在泰國清邁捕獲，今年55歲的她保養得宜、手臂纖細，身材依舊玲瓏有緻。

一名大陸網友日前到泰國清邁旅遊時巧遇女神張敏，在兩人的合影中可見，張敏頭戴草帽及太陽眼鏡，身穿藍色背心連身裙，手臂看來非常纖瘦，且保養得宜的她身材依然凹凸有致，讓這位巧遇的網友直呼「竟然看到我的童年女神張敏！真的太愛了！女神真的好瘦呀！運氣太好啦！」

張敏在泰國被捕獲。（圖／擷取自微博）

照片曝光後，網友紛紛大讚張敏「臉好小，身材保持得也好」、「狀態好好啊！」、「還是好美，比年輕時瘦了很多」不過有部分人認為張敏太瘦了「我覺得張敏的老在手臂，上臂真的很衰老啊」、「瘦成這樣真的好嗎？」此外，留言區有清邁網友透露，張敏「在清邁和老公（應為男友）在清邁買了房子，以前每年都來兩次，三年疫情一直沒有來」。

事實上，張敏是被導演王晶發掘拍電影，在80年代末期至90年代與周潤發、劉德華、周星馳等巨星合作過，其中與周星馳合作過最多次，包括《最佳女婿》、《賭俠》、《逃學威龍》、《鹿鼎記》、《九品芝麻官》等，不過她90年代中便淡出演藝圈轉行做生意，中間有一度短暫復出，去年參與內地綜藝節目《導演請指教》，為王晶導演短片《客棧》演出，才又出現在螢光幕前。