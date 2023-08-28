迪士尼影集《孟漢娜》（Hannah Montana）2006年播出時在全球掀起風潮，除了歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）靠飾演此劇主角一夕走紅，不少配角現在仍活躍在螢光幕前。然而，劇中飾演孟漢娜好友奧利佛的演員米歇爾穆索（Mitchel Musso），近日傳出酗酒後偷竊洋芋片，在德州遭到逮捕。

據外媒《TMZ》報導，米歇爾穆索於上周六在德克薩斯州羅克沃爾被抓進監獄，在此之前警方表示，他們接到了附近一家酒店的求助電話，商家表示米歇爾穆索似乎酒醉，順手拿走一包洋芋片，店員要求他付款時，他態度口出惡言並擅自離去。

此外，羅克沃爾警察局表示，他們在他的名下發現了大量未執行的交通逮捕令，因此，他們給他戴上手銬並將他拘留。目前，米歇爾穆索面臨著幾項不同的指控：公共場合醉酒、盜竊（100 美元以下）、過期登記、未出示駕駛執照以及違反出庭通知承諾。

事實上，米歇爾穆索從 2000 年代中期到 2010 年代中期，在迪士尼生涯成就不俗，除了《孟漢娜》，他還主演了《飛哥與小佛》、《國王配對》和《惡作劇之星》等節目。

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