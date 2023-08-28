郭宣布參選 張善政這麼說

鴻海集團創辦人郭台銘今上午宣布參選2024年總統大選，國民黨桃園市長張善政被問及看法時指出，政黨輪替是多數民眾的希望，唯有在野努力團結，才有可能達到政黨輪替的目標。

張善政下午出席全聯慶祥慈善事業基金會物資捐贈儀式時受訪指出，從民調數字來看，再次的政黨輪替，是台灣絕大多數民眾的希望。既然希望再次的政黨輪替，我們所有在野的這些朋友就要努力團結在一起，才有希望達到政黨輪替的目標。