【全程字幕】開嗆記者？《聯合早報》提「1問題」 郭台銘竟反問：你來台多久了 @ChinaTimes ​

鴻海創辦人郭台銘今（28）日正式宣布投身2024總統選戰，然而在記者會上卻出現一段插曲，新加坡《聯合早報》的記者提問後，竟被郭台銘酸來台多久了、「學得很快」，會設陷阱讓人跳。除此之外，TVBS《新聞大白話》主持人謝曜州更怒轟，記者會中「主持人還搞笑地說：感謝所有的製造業者」，郭根本是在嚴重羞辱新聞業。

在郭台銘今早舉辦的記者會當中，一名新加坡《聯合早報》特派員詢問，「很多人認為在野陣營支持度已不到6成，代表主流民意的基礎正在慢慢削弱中，且至今沒有人公開說，為了整合可以當副手，而郭曾說過可以在不設任何前提的狀況下與其他候選人喝咖啡，那是否也包括郭為了整合可以不選，或是當副手的選項。」

對此，郭台銘先是回應，先問對方「來台幾年了」，得到「３年」的答案後接著說，新加坡《聯合早報》是對亞洲國家、華人世界相當有影響力的媒體，相當公正、持平，他過去也常常收看；之後卻說對方沒有保持《聯合早報》在新加坡的風格，來台僅3年就學到台灣弄很多陷阱的方式，企圖讓他掉下去。

此外，謝曜州稍早也在臉書發文怒轟，郭董嚴重羞辱新聞業，他不斷要記者提問，只要人家問，就羞辱媒體。最後直接說新聞業就是製造業，主持人還搞笑地說，「感謝所有的製造業者」。謝狠批，「爛透了！各家媒體今天寫他新聞的同業們，不覺得很幹嗎？」

對於謝曜州怒批郭台銘，網友紛紛留言表示，「還好當時國民黨沒提名他，要不然輸更多」、「最好笑的一句話是他是代表主流民意出來選，到底哪裡來的自信？」、「怎麼總覺得這畫面好像在哪見過…太熟悉了…啊！想起來了！2015年川普競選總統時不就類似場景？」、「每個人提問都要先被郭批一頓，已經很傻眼，再說媒體都是製造業，示範如何一次得罪所有媒體！」