統一番茄汁標榜每罐熱量58大卡並有20mg茄紅素。（統一提供／朱世凱台北傳真）

即將迎來中秋佳節，不少親友此刻團聚，並透過伴手禮傳遞情意。雀巢攜手星巴克帶來兩款中秋限量禮盒、三款秋季新品，限量禮盒內含星巴克咖啡館熱門經典風味，外盒點綴應景的可愛金兔，質感滿分帶有濃厚節慶感，另三款秋季新品9月起陸續登場。

星巴克家享咖啡推出兩款中秋禮盒，口味含括「星巴克特選即溶摩卡咖啡」及「星巴克特選即溶焦糖瑪奇朵」。「經典風味咖啡禮盒」多納入「星巴克特選即溶卡布奇諾」。兩款中秋禮盒皆含星巴克家享咖啡經典馬克杯。雀巢及星巴克也推出兩款門市熱銷口味的特選即溶系列新品「星巴克特選即溶 香草風味拿鐵」與「星巴克特選即溶抹茶拿鐵」。9月18日起momo購物網獨家首賣。

「星巴克白巧克力風味摩卡咖啡膠囊（適用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機）」號稱咖啡香氣豐富、口感圓潤平衡 ，選用與門市高品質阿拉比卡咖啡豆悉心烘焙，並融合迷人白巧克力的香甜氣息，綿密奶泡配上醇厚咖啡 ，帶來適合秋季的極致奢華高級口感。此外，雀巢多趣酷思星巴克膠囊皆可回收，只需要將塑膠殼與咖啡粉拆解，就可分類為「家庭塑膠」與「廚餘」回收，寵愛味蕾、享受咖啡之餘，還能環保愛地球。

如果不愛喝咖啡又想補充能量，統一趁勢主打番茄汁，標榜有人體無法自行製造的茄紅素，其中更有GABA( r-胺基丁酸)，能幫助放鬆和入睡，是適合諸多族群的好選擇。統一番茄汁於7-11、家樂福等各大通路都可購得，適合中老年長輩品飲外，也適合少吃蔬果的上班族。