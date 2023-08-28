接近第四季，各家業者對於鋼鐵市場的前景看法不一，即便原物料價格呈上漲趨勢，但大廠開盤也不敢躁進，豐興28日開盤就採平盤因應，包括廢鋼、鋼筋、型鋼等皆維持平盤，廢鋼牌價每噸1萬1,300元，鋼筋每噸1萬9,700元，型鋼每噸2萬6,300元。

在國際原物料方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持平為每噸383美元，美國貨櫃廢鋼本周報價小漲為每噸372美元，澳洲鐵礦砂由每噸109.75元上漲至116.2美元。