新北市新莊今(28)日中午發生瓦斯外洩意外，中正路一帶今早有民眾發現飄出瓦斯味，新北市消防局獲報後到場處理，排查後在一處空屋內發現2支瓦斯桶有外洩情況，趕緊通知瓦斯公司到場移除，目前狀況已解除，幸無發生意外，詳細案情仍有待相關單位釐清。

據了解，該處房屋為空屋，已多時無人居住，消防人員到場發現是該處飄出瓦斯味後，隨即通知房東到場開門，才發現是屋內的2支瓦斯桶有漏氣的狀況，趕緊將其關閉後交由瓦斯公司帶回查修。

新北市政府消防局第二大隊提醒，若有聞到瓦斯氣味或聽到瓦斯洩漏聲，應避免開啟電器，電風扇等任何有可能產生火花行為，並嘗試關閉瓦斯開關，緩慢開啟窗戶，離開現場至開闊空間，遠離洩漏之建物，以確保安全。

立法委員參選人蔣欣璋稍早也發文指出，剛剛新莊鳳翔社區對面發生瓦斯外洩，目前情況已處理好，而消防人員仍在現場待命，目前沒有危險。