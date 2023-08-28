多元就業開發桃竹苗分署辦市集邀民眾支持在地產業。(勞動力發展署桃竹苗分署提供／呂筱蟬桃園傳真)

為創造弱勢族群在地就業機會，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動多元就業開發方案及培力就業計畫，9月2日將在桃園藝文中心廣場舉辦「2023桃竹苗漫遊培力多元仙境」聯合行銷，邀集30家單位展售，還有DIY體驗和親子闖關遊戲，邀請民眾以行動支持在地產業發展。

桃竹苗分署長林淑媛表示，結合民間團體提供具促進在地產業發展、提升社會福祉計畫之相關人力，今年核定105間單位辦理農特產品、觀光休閒、原鄉發展、工藝傳承等地方相關產業，創造411人就業機會，另挹注諮詢輔導資源，協助改善地方產業在商品包裝、觀光導覽及產品行銷等層面上的經營困境，截至7月底止已完成78場次諮詢輔導。

聯合行銷活動結合愛麗絲夢遊仙境故事意象，規畫「驚奇方塊餐廳」、「奇幻梅花藝廊手工藝品」、「瘋狂黑桃探險隊旅遊行程」、「夢幻紅心手作遊樂園互動手作」4個主題市集，展售桃竹苗地區特色商品，其中包含龍潭高原社區發展協會推出的艾草饅頭、新竹縣柿染文化協會的好柿零錢包、桃市復興區的原民遊程、苗栗縣在地文化協會的花磚保溫瓶等，販售豐富農特產品、伴手禮、手工藝品、觀光遊程等。

活動當天安排5場次DIY體驗，包括海廢DIY、刷染零錢包、生態瓶及稻稈框織體驗等，讓民眾透過手作體驗認識多元培力單位。為鼓勵民眾消費，凡預購商品者，不限金額即加贈100元消費券（限當日使用）；當日消費滿300元即贈抽獎券1張，共1000張抽獎券送完為止，有機會獲得液晶電視、除溼機、電烤盤等大獎。