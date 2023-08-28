賴清德副總統今天表示，相較於2016年，臺灣2022年對外貿易成長大幅提高，排名全球第21大經濟體，這幾年，政府利用經濟成長和歲計賸餘做更多社會投資，讓社會安全網更加穩固，同時維持財政紀律的穩健。7年多來，政府長期負債比已從2016年的33％，下降到今年7月底的27.2％。

臺灣大學管理學院EMBA師生今天由中華民國汽車公會全國聯合會理事長劉錦村率領，在行政院副院長鄭文燦及教育部次長劉孟奇陪同下，赴總統府拜會賴清德。

賴清德指出，在臺灣高等教育裡，臺大最受國人的肯定與期待，尤其臺大EMBA開全臺風氣之先，在1997年集結5個系所的頂尖師資成立，持續邀請國際知名學者擔任講座，也與哈佛商學院合作，導入參與式個案教學法。因此，臺大EMBA在各項評鑑能名列前茅，如國際教育評鑑機構Eduniversal全球EMBA評比中，臺大為遠東區第4名。

談及政府經濟及產業發展現況，他說，在國人共同努力下，國家持續進步發展，相較於2016年，2022年對外貿易成長大幅提高，臺灣也排名全球第21大經濟體，是相當不容易的成績，因為臺灣人口數約2350萬，在全球排名第57；而面積約3萬6000平方公里，全世界僅排名第140。

我國總體經濟成長也反映在稅收上，賴清德提到，政府因此有餘裕能為國人做更多事。我們過去6年都有歲計賸餘，2022年最多。政府運用其中1000億元挹注勞保、健保及投資台電，以穩定民生物價，並減少產業、個人或弱勢家庭在疫情期間所受到的衝擊。另外，1800億元則讓每位國人分享經濟成長的果實。

他強調，近幾年歲計賸餘也讓政府更有餘裕推動社福政策，包括「0到6歲國家一起養」，2023年預算達約1100億元，盼降低年輕家庭的負擔；「長照2.0」今年預算約650億元，來照顧65歲以上長輩；現在還要推動縮短公私立大學學雜費差距，落實教育平權，人才越多，國家就能更好。

賴清德指出，這幾年，政府利用經濟成長和歲計賸餘做了更多社會投資，讓臺灣的社會安全網更加穩固，同時維持財政紀律的穩健。並指出，7年多來，政府長期負債比已從2016年的33％，下降到今年7月底的27.2％。

他最後也分享國際獅子會創始者茂文‧鍾士（Melvin Jones）的座右銘，「你無法走得太遠，直到你開始為其他人做一些事」，期許大家一起幫助臺灣，讓國家走得更遠。