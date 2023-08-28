男團「AcQUA 源少年 」26日歡慶出道滿一周年，隨即帶來另外一項好消息，由隊長黃莑茗作為源少年的開路先「莑」，今（28 日）率先推出首支個人單曲〈All Night〉，這首作品從去年 12 月開始籌備，黃莑茗說：「很開心從這首歌曲最初的 demo 挑選到最後的成品，我幾乎參與了全部過程。很感謝公司對我的信任，給了我很大的彈性空間，能夠放手讓我選擇做我喜愛的音樂。」
這首歌曲特別邀請圈內好友派偉俊作歌，2人也是大學同學，此次合作契機源於小派曾在IG上開玩笑留言，希望他能寫一首歌給黃莑茗唱，後來在 2022年底這個計畫讓兩人能如願合作。黃莑茗非常欣賞小派的音樂才華，彼此在溝通交流的過程中非常愉快、順利，激盪出不一樣的音樂火花。
歌曲概念設定在夜晚，來自於黃莑茗最常聽歌的時間就是在夜晚，他自認是一名「夜貓子」，每天就寢時間是凌晨兩三 點，習慣在晚上靜心思索事情，也享受在夜晚聽歌。他表示，「希望大家能夠在夜晚聽到我的這首歌曲時，也能想到身邊的戀人或是過去的一些美好時刻，也希望這首歌曲能陪伴夜晚失眠 的人們一起度過漫長而美好的夜晚」。
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