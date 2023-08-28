前衛生署長楊志良昨（27）天出席公開場合，一句「台灣去年有12萬人被家暴，是因沒辦法去修理蔡英文」，遭總統府正式譴責，要求出面道歉。他今天出面反問：「台灣年輕人低薪、不婚不生、憂鬱症多，是她（蔡英文）要道歉還是我要道歉？」，更數度拍桌「為何要我道歉，問蔡英文你要我怎麼辦，要把我抓起來嗎？」更說自己沒失言，「不能因為聽了不爽就說是失言。」

因發言惹議，包括總統府、藍綠立委都要楊志良道歉，他怒回：「總統府要我道歉，我就是不道歉，台灣是多元社會，你要拿我怎麼辦？我有詐騙嗎？蔡英文才應該跪在總統府前面向全民道歉，反省為什麼那麼多年輕人要自殺自殘，是她要道歉不是我要道歉。」

楊志良說，十多年前他寫的《中華民國如何不亡？！》一書，就提到台灣不婚、不生、不養、不活都應驗了，他難過得要死，目前台灣有120萬人罹患憂鬱症，感到憂鬱有300萬人。國內每5人有1人睡不著，正因生活上面對很多困境。

楊志良指出，台灣不婚不生是全世界第一名，也是已婚生育率倒數第一，並拿出國健署數據指出，台灣男人每年少1％的精蟲，精蟲「頭不擺尾不甩」，就是因為「毒你千遍不厭倦害的」，吃萊豬、核食，批食藥署做得一塌糊塗。楊志良痛批，這就是蔡英文總統過去堅決反對萊豬、核食，ECFA，今天的自己否定昨天的自己。

楊志良表示，搞不懂為何「總統府要求我道歉，是她要道歉還是我要道歉」當又有記者再度提問是否要道歉時，楊志良語氣更為激動，走向記者並拍桌表示，「為何要我道歉？去問蔡英文你要我怎麼辦，要把我抓起來嗎」？

接著再罵「學弟」副總統陳建仁，在高端二期還沒通過時，就已經通過幾十億的合約，有合乎科學倫理嗎？挺新竹巿前巿長林智堅不是抄襲，有學術倫理嗎？「台灣是不是自由民主國家，我憑什麼要道歉？陳建仁是『建仁』，我是他的師兄，師傅都死了，師兄管事情 他違反科學倫理違反學術倫理，這種人叫什麼人？」