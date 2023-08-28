蕭勤過世後，學生、基金會之間爆發爭產、爭人糾紛。（本報資料照，袁庭堯攝）

吳素琴拿出蕭勤生前的親筆簽字，佐證基金會並非霸佔蕭的作品。（袁庭堯攝）

吳素琴拿出照片強調，多年來她照顧蕭勤夫妻的生活起居，關係如同家人。（袁庭堯攝）

蕭勤的學生日前跑到基金會要接走蕭的遺孀Monica，不得其門而入。（本報資料照）

蕭勤的作品用色大膽、簡約、禪意十足。（袁庭堯攝）

抽象藝術大師蕭勤今年6月過世，留下300多幅、總值15億元作品爆發爭產、爭遺孀案，蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴遭蕭的學生指控，霸佔蕭的遺產及軟禁奧地利籍妻子Ｍonica。吳素琴28日開記者會回擊，強調蕭生前不滿相關風波才加速把畫作全數捐給基金會，有董事會白紙黑字為證，Monica本人也表明不願回奧，今將赴派出所對相關指控者提告毀謗。

南藝大校友後援會日前聲稱取得Monika胞妹Anna的授權，以提供Monika更為安全、安穩的居住環境為由，帶著書信文件前往位於高雄前鎮區的基金會址，要帶走Monika，當時雙方爆發爭執，基金會阻擋學生入內，學生最後到警局對基金會提告妨害自由。

基金會當時強調，Monika目前有失智狀況，沒有被不當對待或軟禁，生活三餐皆正常。

吳女今拿出照片強調，多年來她照顧蕭勤夫妻的生活起居，關係如同家人，蕭還在自傳中特地寫下「沒有想到我漂泊了一輩子，卻在晚年的時候在高雄找到一個家」。

基金會委託律師鄧湘全表示，有心人士在蕭生前未曾聞問，卻在蕭過世後攀附蕭的妻子，抺黑基金會，甚至帶著律師來找蕭、強逼他預立遺囑。

記者會上吳女和律師拿出照片、電子郵件佐證，強調蕭在生前就不滿相關風波與爭執，才加速要把全部畫作捐給基金會的動作，也希望身後由基金會監護照顧Monica，去年10月已將畫作列冊捐贈給基金會，這些都有董事會白紙黑字作證。

鄧湘全表示，25日有一男一女強行進入基金會欲接觸Monica，已涉及私闖民宅。基金會已向法院申請Monica的監護權，目前由社會局代為監護，將對有心人士提毀謗告訴。