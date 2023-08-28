彰化市蛋黃酥排隊名店不二坊，每年中秋節之前都吸引民眾排隊購買，一名女子在社群平台指出，她吃不二坊的蛋黃酥竟吃到指甲，讓她超級崩潰。不二坊今天公休，無回應。衛生局表示，將在接獲舉發後，派員稽查。

彰化市蛋黃酥排隊名店不二坊，近年來在中秋節之前1、2個月即都會湧現排隊人潮，已成為彰化市知名伴手禮，也是不少民眾心中的蛋黃酥逸品，平常該店周遭即有許多代購業者派員現場購買，再轉賣賺一手，距中秋節越近，代購價格也跟著水漲船高。

然一名女子上社群平台發文表示，她買了不二坊蛋黃酥要吃時，竟吃到指甲，讓她超級崩潰。她將經歷PO上網後，釣出不少網友說曾吃到夾雜頭髮的蛋黃酥，甚至蛋黃酥放了半年也未腐敗，大酸「不二坊真的不會二訪」。

彰化市不二坊蛋黃酥近年成為彰化知名伴手禮。（資料照片）

原PO發文說，沒想到她花時間排隊，最後買到的竟是「加料」的蛋黃酥，「除非很想拆驚喜包，保證以後只要吃到蛋黃酥就有陰影了。」彰化市不二坊今天公休，拉下鐵門未營業，無法得知業者對上述的回應。

彰化縣衛生局食品衛生科長林毓芬指出，該局已經派員前往稽查，將針對整個產品的製程、環境及人員衛生等事項，進行查核，查核結果若有違反食品衛生規範的衛生缺失事項，會依法開立限期改善，倘屆期業者若未改善，將會處以六萬元以上兩億元以下罰鍰。