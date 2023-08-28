今天盤中的題材股，以軍工航太族群最耀眼，9月中旬將舉辦台北國際航太暨國防工業展，千附精密（6829）、寶一（8222）及亞航（2630）收盤聯袂漲停，雷虎（8033）收盤也漲逾8%。

法人指出，今天大盤由半導體和金融股撐盤，但以聯電(2303)而言，收盤漲幅收歛，日K出現較長上影線，不利短線續攻；而金融股富邦金(2881)和國泰金(2882)收盤漲逾2個百分點，表現相對穩健。大陸證監會27日救市，宣布28日起將市場期盼已久的股票交易印花稅減半，預估約可讓利人民幣1300億元。此外，還調降融資保證金比例、限制企業高管減持股份等多項措施，勵滬深兩市止跌反彈。市場預期大陸救市措施有利金融股的資產品質。

法人指出，大盤短線繼續震盪，注意觀察16350點的半年線支撐，應該可以止穩。此外AI股則是籌碼凌亂，短線震盪，建議逢低布局，可短可長，但不宜重壓，保持操作彈性空間。