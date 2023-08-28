酪梨號稱是全世界最營養的水果，不過由於它富含優質油脂，在營養學分類上被歸為油脂類。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹就分享酪梨的4大好處，包括有益心血管健康、抗氧化作用、幫助骨骼健康及控制體重。然而，有些品種的酪梨並不會隨著熟成而轉色，對此，主廚雷議宗表示，其實只要搖動它，若感覺裡面的果核有晃動感，且也有聽到聲音，即代表成熟可以吃了。

張瑜芹在粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文推崇酪梨的好，說明其有4大優點：

1、有益心血管健康：酪梨富含單不飽和脂肪酸，特別是油酸，有助降低壞膽固醇、保護心血管健康，並降低心血管疾病風險。

2、抗氧化作用：酪梨中的維生素C和E等抗氧化物質，有助對抗自由基，減緩細胞氧化損傷，有益於抗衰老和預防慢性疾病。

3、有助骨骼健康：酪梨中含有豐富的維生素K和鈣，皆對骨骼健康和骨密度的維持至關重要。

4、有助控制體重：酪梨熱量相對較高，但其中的健康脂肪和纖維有助增加飽足感，且它屬於低GI食物，影響血糖幅度小，使人更容易控制食慾，有助體重管理。

值得注意的是，張瑜芹提到，有些品種的酪梨並不會隨著熟成而轉色，而是一直保持綠色，因此她建議，在選購時可先詢問店家品種及判斷標準。

事實上，主廚雷議宗曾在《健康2.0》節目中指出，很多人都有等酪梨變熟變顏色，最後卻壞掉不能吃的經驗，於是他分享一個簡單小技巧，即搖動酪梨，若感覺裡面的果核有晃動感，且也能聽到果核晃動的聲音，代表果核已經分離，為成熟可以食用。