2023年全台建商售地交易紀錄。由南到北排序。（台灣房屋提供）

高雄麥當勞鳥松店店面2年前才以總價1.86億元，由高雄在地建商「立崧建設」買下，當時創下鳥松區史上最貴房地交易，前陣子建商加價2608萬元轉手，今年6月由台北1名女買家以總價2.12億元入主當新房東，也讓該店蟬聯鳥松區史上最貴透店王，及以每坪57萬元，榮登鳥松區最貴地王。

台灣房屋仁武7＋1工商加盟店店長黃明智指出，該透天店面樓高2層，屋齡26年，建物面積142.71坪，占地372.68坪，坐落中正路段，為通往仁武、鳳山、大寮及三民區的中心點，人流車流旺盛、生活機能佳。

黃明智表示，未來區段擁有捷運黃線紅利，整體地段與商業發展後勢看好，同時店面擁有連鎖品牌當金雞母，粗估租金投報率雖不到2％，但長約收租效益穩定，加上該地段頗具長遠增值性，都讓此物件更有創價優勢。

不過，為何「立崧建設」買入短短2年多就易主？黃明智指出，不動產持有期間逾2年未超過5年，會被課以房地合一稅35％，加上交易過戶相關費用，粗估僅小賺出場，應非原持有人的置產計畫。

黃明智分析，由於近期受央行選擇性信用管制，調降購地貸款成數等措施影響，建商推案資金壓力增加，高雄市場就陸續有不少建商，積極重整手上資產，推估這也是讓該建商選擇獲利了結的原因之一，換取現金入袋為安。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，今年平均地權條例修法正式上路，禁止預售屋換約轉售，大幅影響預售市場量能，加上缺工缺料問題持續，同時受央行信用管制措施，調降購地貸款成數，還有18個月內開發限制，建商為降低資金周轉與開發回收風險，甚至也不乏帶建照出售交易，藉由重整閒置資產，也成為建商可觀的業外獲利來源。