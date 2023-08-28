配合高中職以下學校將於8月30日開學，台中市市公車及捷運都調整營運，在公車方面，交通局宣布30日起恢復區間車、繞、延駛班次，另3條路線跳蛙公車也將開始服務；台中捷運公司則宣布，9月1日起將加密平日車班班距，其中尖峰時段改為每6分鐘1班車、離峰時段則為9分鐘1班。

交通局長葉昭甫指出，開學後在上學、放學的尖峰時段公車需求量大，但因近日駕駛員人力嚴重不足，在不影響民眾乘車權益下，特別邀集市區客運業者研議、檢討路線及班次的時刻調整，先針對有高度重疊、替代路線的公車路線進行微調，盼提供穩定發車的大眾運輸。

葉昭甫說，經仔細盤點後，從8月30日開學日開始，將會加強服務學生的公車路線，包括增加區間車、繞駛及延駛學校的班次，另幹線跳蛙公車包括200、500、700、900線的班次也同30日起恢復；特別的是，700線跳蛙公車因駕駛員人力不足，將適時調整為8班次，呼籲豐原高中、新民高中、台中家商、興大附農、明德中學的學生要留意，未來也將視民眾搭乘情況滾動檢討。

而針對串聯重要路廊、捷運車站的100、200及500、700、900路幹線公車，交通局指出，這5條路線公車班距將從原本的尖峰時間10分鐘1班車拉長至15分鐘1班車，而離峰原本15分鐘1班車也拉長至20分鐘1班車。

交通局強調，為讓有限公車資源能發揮最大效益，在路線部分，100、500路公車將進行部份調整，由原本新民高中及公共資訊圖書館縮駛至台中車站；此外，台中客運、豐原客運、中鹿客運、統聯客運、中台灣客運、四方公司及捷順交通、全航客運，也都有路線及班次微幅調整。

中捷公司指出，考量學生乘車需求，再加上公共運輸定期票帶來運量成長約10％，9月1日起將加密平日班距，從原本的周一至周五尖峰時段6分50秒1班車縮減班距至6分鐘1班車，令離峰時段從原本9分30秒1班車縮減至9分鐘1班車。