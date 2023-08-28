日本24日排放福島「核處理水」，25日當地漁市進行排放後首度拍賣，除了一種當地知名的大型比目魚拍賣價較往常跌了超過10％以外，多數漁獲價格和平時一樣，部分體型中等的比目魚甚至因為漁獲量較少，拍出價較往常高。

日本24日排放「核處理水」後，福島漁市25日進行拍賣，除了大型比目魚售價下跌外，多數漁獲價格和平時差不多，甚至有品項拍出比平常高的價格。

綜合美聯社、《福島民報》報導，日本24日排放「核處理水」入海後，25日早晨，福島核電站以南的磐城市沼之內漁市場進行了排海後首次漁獲拍賣，中盤商豬狩英明表示，當地有名的大型比目魚拍賣價較往常跌了超過10％，從每公斤3500日圓（約新台幣761元）跌至3000日圓（約新台幣652元），不過其他中等體型的比目魚反而價格上漲，他推測當天漁獲量較少，推升價格。

日本24日排放「核處理水」後，福島漁市25日進行拍賣，中盤商豬狩英明（上圖）表示，當地知名海鮮、一種大型比目魚售價下跌超過10％。（圖／美聯社）

他說目前看來日本市場對「核處理水」排海的反應相對冷靜，不過還要看本周的情況如何。

另一名73歲海鮮批發商表示，確實有客人在問放射物質是否安全等問題，不過他本人並不擔心安全性，只擔憂「核處理水」如何影響未來價格走勢。

磐城市另一家久之濱地方批發市場的比目魚批發價則較平時上漲約600日圓，北寄貝售價上漲100日圓，市場負責人表示，推測受海流影響，導致漁獲量較少，因此稍微推升價格。

當地海鮮餐廳老闆小川勝正表示，24日開始排放「核處理水」後，餐廳門可羅雀，不過隔天客人回流，午餐時段的人潮就和往常一樣。

日本24日排放「核處理水」後，福島漁市25日進行拍賣，除了大型比目魚售價下跌外，多數漁獲價格和平時差不多。（圖／美聯社）

《福島民友新聞》也報導，「核處理水」排海後的第一個周末，縣內販售當地海鮮的商店及熱門衝浪地點「一如既往地熱鬧」。一名來自千葉縣的51歲遊客表示，他不在乎「核處理水」排入海，他來福島吃海產是因為「很好吃」。

小川勝正說2011年福島核災後，他自發檢測餐廳販售的商品多年，如今政府排放「核處理水」，他擔心檢驗輻射的老日子又要重來，「我認為太多的檢測數據只會引發擔憂，我對我販賣的商品有信心」。