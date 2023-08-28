根據Business Insider所做的調查，8月以來蘋果、微軟、特斯拉和Meta市值總計暴跌6250億美元。其中以蘋果市值下跌3140億美元，縮水最多。其次是特斯拉，8月以來市值下滑1170億美元。微軟市值減少1140億美元，Meta市值減少800億美元。

美股這一波下挫與今年以來AI狂熱帶動的強勢表現，形成鮮明對比，尤其是對科技巨頭而言。儘管標普500指數8月拉回近5%，但今年以來仍然上漲14%。

本月以來，蘋果股價下跌10%，微軟跌4.6%。特斯拉和Meta均重挫近13%。

這主要歸咎於季節性趨勢。據Business Insider報導，歷史顯示在過去這30多年來，8月是美股表現第二差的月份，在美國總統大選前一年的8月尤其疲弱。

在聯準會暴力升息以抑制通膨之際，利率升高和債息飆升亦給美股帶來壓力，因為這削弱了股票的相對吸引力。借貸成本升高往往會侵蝕公司的獲利能力，導致其股票吸引力下滑，而公債殖利率上揚，則給投資人提供一個風險降低而報酬提高的選擇。

還有一些利空因素亦給大型科技股帶來壓力。以蘋果為例，其平庸的業績報告顯示在美國消費者支出放緩之際，iPhone和iPad銷量正在下滑。就特斯拉而言，投資人則對其今年接連降價可能損害利潤越來越感到擔憂。

雖然微軟、特斯拉、蘋果和Meta市值在8月都受到重創，但有一家科技巨頭卻逆流而上，那便是輝達（Nvidia）。受惠於AI晶片強勁的需求，以及令人驚豔的財報與財測，輝達的股價表現仍然很出色。