姚正玉打著「正藍旗」小雞，批評郭台銘身為企業家卻缺乏誠信，堅信無黨籍立委夥伴仍會與國民黨合作。（姚正玉競選團隊提供／程炳璋台南傳真）

郭台銘28日宣布獨立參選，對藍營在台南市選情布局平添波瀾，國民黨台南市立委第3選區參選人姚正玉大罵無誠信，參選第2選區立委的無黨籍陳昆和也未確切表態。國民黨台南市黨部主委林進旺認為距登記日還有數月，應先「靜觀其變」。

姚正玉以「正藍旗」小雞批評郭台銘身為企業家卻缺乏誠信，他的決定可能造成「保送」民進黨繼續執政的後果，讓企盼政黨輪替的民眾憂心，呼籲他懸崖勒馬。

台南市是國民黨艱困選區，今年在立委第2選區選戰策略改採「禮讓」無黨籍參選者陳昆和，訴求雙方在總統人選上合作，讓總統選票「極大化」。

陳昆和表示，國民黨在他宣布參選以來確有大力幫忙，原則上仍支持國民黨推出的總統參選人。但他話未說死，稱總統選舉牽涉國家利益，要看理念，以選出最有機會讓政黨輪替的人選為主。

陳昆和表示，將具體觀察郭台銘提出的政策內容，是否與自己主張的「台灣第一，台南優先」理念相同再決定。

姚正玉認為，這次台南市立委選戰，國民黨與其他無黨籍參選人有同樣「下架民進黨」的共識，郭參選並無法實現這個目標，因此想推倒執政黨的無黨籍參選者沒理由去支持郭。

林進旺表示，尚難評估郭的參選能否牽動台南市選情，總統、立委參選登記日為11月20日，3個月的時間內還有很多變數，未來靜觀其變，「看事辦事」。