台中海線地區手球運動盛行，龍津高中手球隊近日參加台中盃全國手球錦標賽奪下U18男子組第1名。（龍津高中提供／潘虹恩台中傳真）

台中市龍津高中手球隊近日參加台中盃全國手球錦標賽奪下U18男子組第1名，抱回隊史上首座全國冠軍獎盃，令隊員振奮不已。（龍津高中提供／潘虹恩台中傳真）

台中市龍津高中手球隊成軍第6年，近日參加台中盃全國手球錦標賽，首度抱回全國冠軍獎盃。（龍津高中提供／潘虹恩台中傳真）

台中市龍津高中推廣在地手球運動，手球隊成軍已進入第6年頭，在學長帶領學弟一屆屆傳承下，近日參加台中盃全國手球錦標賽奪下U18男子組第1名，抱回隊史上首座全國冠軍獎盃，令隊員振奮不已，但也表示將繼續努力，往下個目標邁進。

台中海線地區手球運動盛行，龍井在地國中、國小手球隊也常常在各項賽事中獲得佳績。為讓地方手球運動能持續銜接，制度更加完善，龍津高中手球隊自2018年成立，雖近年參加賽事因為剛開始發展，經驗尚不足，幾度與全國冠軍擦身而過，但隊員並不氣餒，持續練習。

龍津高中手球隊教練劉國章說，過去因為隊伍發展不久，之前參賽遇上強敵不夠有經驗和承受不住壓力，離奪冠都差一點，但是學弟看著學長的經歷，學長也傳承經驗給學弟，點滴累積下來，隊員開始知道遇到這樣的情境該怎麼做。另外，這次也找到大學組、社會組的選手和高中隊員一起練習，增加了練習強度，才把首座全國冠軍獎盃抱回。

龍津高中手球隊長龍威志表示，比賽過程中溝通很重要，老師調度和隊員能否了解老師的指示都是關鍵，能勝利是大家努力、付出，老師辛苦指導的成果。過去比賽雖沒有奪冠，但大家也不氣餒，想著「繼續努力總有一次會贏過」，這次真的奪冠很意外，但只是一個階段，大家都會繼續加油。

劉國章表示，台中海線地區是手球發展的重鎮，縣市合併前，手球是台中縣的縣球。手球運動上、下半場打下來各需30分鐘，因此堅強的意志和強度較高的體能訓練都很重要。今年才剛開始，這是第1個比賽，希望隊員們不要自滿、繼續努力，能在年底全國手球錦標賽中繼續拿到好成績。

龍津高中校長彭佳偉也表示，龍津高中手球隊上下同心，秉持著認真學習、勤奮練習的謙卑態度，6年來逐步在比賽中嶄露頭角，期待未來能在全國錦標賽中再為龍井地區爭光。他也期盼能媒合關心在地的企業，讓龍津高中手球隊師生無後顧之憂，來日成績更上層樓。