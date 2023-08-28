藍正龍（右二）帶領小演員們邊烤邊演，現場氣氛歡樂。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

藍正龍（左）藉兒子阮柏皓（右前）的通靈能力，跟父親夏靖庭（右後）生離道別的一幕溫馨感人。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

阮柏皓（右）透過「地瓜球」對阿公夏靖庭傳達無限情感，成全劇催淚彈引爆觀眾淚水。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

藍正龍主演的影集《百味小廚神 中元大餐》第一季完結篇昨（27）播出，最關鍵的料理「地瓜球」堪稱催淚彈，阮柏皓親手揉製包藏他對阿公「心意」的地瓜球，讓夏靖庭終於想起祖孫兩人最珍貴的回憶，而飾演夏靖庭兒子的藍正龍在這過程中，也有機會能跟父親好好道別，完結篇也拿下影音平台排行榜冠軍。

藍正龍也將在第二季《百味小廚神 午餐爭霸戰》化身「嚴師」指導小朋友們下廚，他透露私下偶爾會下廚，自信表示：「我料理都還行，看小孩喜歡吃什麼就會嘗試煮。」藍正龍認為跟小演員們相處就像朋友一樣，「看到這幾個小朋友湊在一起，研究怎麼煮會比較有趣，是很單純的快樂。」他也分享跟小朋友演戲，撇步就是不要讓孩子覺得在工作，像是劇中有場烤肉趴踢，現場真的擺出烤肉架讓藍正龍帶著孩子們邊烤邊演，氣氛相當歡樂。

《百味小廚神》將迎來第二季最新花絮透露嶄新故事線，阮柏皓飾演的翰旻開學後，擔心同學發現他有通靈眼，卻又被一個小孩泳裝鬼糾纏，不得不參加學校舉辦的午餐爭霸戰，阮柏皓搞笑分析：「第二季的翰旻感覺起來比第一季熱情一點，因為要參加料理大賽，我就很積極想找到組員，組成很熱鬧、很可愛的小隊。」

《百味小廚神 午餐爭霸戰》每週日晚上8點在MyVideo、中華電信MOD、Hami Video影劇館＋及八大戲劇台首播，接著晚上10點於CATCHPLAY＋跟播。