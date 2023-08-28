貿聯-KY第二季獲利測底，單季EPS 2.75元寫下2021年第一季以來的近九季新低，另上半年EPS 6.71元表現也不若去年同期的EPS 11.46元。
針對第二季獲利表現不如預期，貿聯-KY表示，第二季來自存貨的影響最大，後續的影響將明顯減少，另美元貸款部分，則會持續進行換約，力求將財務成本降低下來。
貿聯-KY（3665）第二季受提列庫存跌價損失及美元貸款利息加重影響，第二季獲利寫近九季新低，在利空發酵下，28日股價被賣壓壓得直不起腰來，盤中數度亮燈跌停，直接回測240.5元，收盤價恐寫下今年新低。
貿聯-KY第二季獲利測底，單季EPS 2.75元寫下2021年第一季以來的近九季新低，另上半年EPS 6.71元表現也不若去年同期的EPS 11.46元。
針對第二季獲利表現不如預期，貿聯-KY表示，第二季來自存貨的影響最大，後續的影響將明顯減少，另美元貸款部分，則會持續進行換約，力求將財務成本降低下來。
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