貿聯-KY第二季獲利測底，單季EPS 2.75元寫下2021年第一季以來的近九季新低，另上半年EPS 6.71元表現也不若去年同期的EPS 11.46元。

針對第二季獲利表現不如預期，貿聯-KY表示，第二季來自存貨的影響最大，後續的影響將明顯減少，另美元貸款部分，則會持續進行換約，力求將財務成本降低下來。