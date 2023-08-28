第一銀行文教基金會8月25日於高雄義大皇家劇院舉辦「璀璨時光 金曲饗宴」音樂會，除重磅邀約金曲歌手李千娜、黃文星與長榮交響樂團合作演唱跨時代金曲，更首度結合霹靂布袋戲與交響樂跨界演出，也將音樂會結合公益，邀請勵馨基金會的受助婦女到場觀賞共襄盛舉，希望透過音樂與歌聲療癒心靈，讓愛與溫暖在你左右。

本次音樂會融入台灣藝文特色，由擅長詮釋台灣音樂的長榮交響樂團以《鄧麗君組曲》揭開序幕，陸續演奏《針線情》、《寶島曼波》、《新不了情》、《My Heart Will Go On》等跨時代金曲，搭配舞台閃耀復古的背景視覺，與專業薩克斯風手吳志桓博士的演奏，掀起當年高雄流行歌廳絕代風華的音樂記憶與感動，接續登場是擁有金馬獎、金鐘獎及多次入圍金曲獎的三金歌手李千娜，帶來《愛到才知痛》、《愛神》、《雪落下的聲音》以及《心花開》等風靡歌壇金曲，其優美又深情的嗓音不僅唱進心坎裡，聽眾也跟著音樂展開了一趟時空之旅。

下半場節目，由「霹靂布袋戲」的經典口白與刀光劍影劇集畫面魔幻開場，東西樂風的交融，英雄角色戲偶與coser輪番共舞的細膩身段，加上布袋戲聲、光、音樂、影像等交疊效果轟動全場，以及金曲歌王黃文星壓軸獻唱布袋戲片頭曲《寰宇傳說》、《望月想愛人》等耳熟能詳的經典金曲，富層次與震撼力的臨場感，將當晚演出再掀起另一波高潮，全新的視、聽享受，令全場聽眾掌聲不斷。

一銀文教基金會致力推廣社會公益，並支持台灣本土藝術與音樂文化產業的傳承與創新，除了舉辦大型音樂饗宴，提供偏鄉原民合唱團、本土知名歌手與傳統藝術表演舞台，亦贊助大專院校在學青年舉辦「原住民族語及母語歌唱比賽」等，共同營造台灣本土語言友善環境，與扶植傳統表演藝術文化傳承與創新。

未來，第一金融集團將持續整合資源，以具體行動回饋社會，將愛與溫暖送到台灣每個需要的角落，以實現一銀「就在你左右」的精神。