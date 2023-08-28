後續火勢已在早上11時50分許撲滅，整個鐵皮廠房被燒至塌陷。(黃敬文翻攝)

一間位在新北市五股區的新北產業園區的家具工廠，在今(28)日早上6時32分許發生火警，現場3層樓高的鐵皮廠房陷入火海，竄出的大量黑煙影響鄰近的國道一號與台64的行車視線，所幸後續火勢已在11時50分撲滅，目前正在殘火處理，詳細起火原因仍有待相關單位釐清。

據了解，起火點位在家具工廠2、3樓，初估燃燒面積約330坪，新北市消防局獲報後派出約250名消防人員、117輛消防車前往現場滅火，所幸現場無人員傷亡，不過後續有不知情的員工趕著上班，被現場的消防人員緊急攔下。

由於現場有大量黑煙竄出，鄰近的國道一號五股路段以及快速道路「台64線」一度遭受影響，消防局也提醒用路人須注意行車狀況，不過後續火勢已在早上11時50分許撲滅，現場整個鐵皮廠房被燒至塌陷，但由於現場仍有悶燒情況，消防人員正在進行殘火處理，至於詳細起火原因，仍有待相關單位釐清。