日本福島第一核電廠上周排放含氚核汙水，引發周邊國家批評，我國駐日代表謝長廷卻說「微量放射性元素對身體有益」，引發各界譁然。居台多年的日籍資深媒體人早田健文表示，日方的行為非常不道德，核廢水汙染也會讓台灣漁民受害，但台灣政府竟然沒有一點聲音。國民黨團首席副書記長李德維要求謝長廷應該返台述職。

國民黨立院黨團針對日本排放核汙水提出三大訴求，包括一、政府應向日本政府表達嚴正立場。二、政府擬定長期監測計畫讓國人安心。三、定期派專家至福島電廠審視排放是否符合標準。

早田健文指出，福島核汙水一開始排放低汙染水，但後續高汙染水怎麼處理？日本政府沒有具體公布，日本政府應該先說服溝通，必須跟世界溝通，考慮有無更好的方案，獲得世界各國都同意之後，再開始排放；或用其他方式，來處理汙染水問題，否則日本將變成世界公敵，最後連信賴度、聲譽都會受影響，甚至崩潰。

早田認為，日本政府排放福島電廠核汙水的做法，是錯誤的決策，核汙水對人體傷害程度有多大？在沒有相關醫學、科學檢測報告之前，日本政府應該先停止排放核汙水。

早田直言，日本排放核汙水的行為「非常不道德」，讓全世界都受到汙染影響，尤其台灣許多漁船會去外海撈魚，水產被檢測到汙染的話，台灣漁民也會有嚴重損失，但台灣政府竟然都沒有聲音。他表示，因為台日友好的關係，台灣對日本的發言還是有影響力的，台灣政府應好好的與日方溝通。

藍委洪孟楷表示，現在沒有任何部會針對日本核廢水進行監管與追蹤，這些核廢水要排放30年，我國長期追蹤檢測的計畫在哪裡？執政黨有沒有向日方要求相關費用？還是又要國人自行買單？

針對謝長廷的「微量放射性元素有益論」，賴士葆怒批，謝根本是領著台灣人的錢，替日本人做事，日本怎麼說，他就怎麼講，根本是日本的官方發言人。賴士葆說，謝長廷既然認為有益身體的話，就每天喝一杯給大家看嘛。

李德維表示，國民黨團要求駐日代表謝長廷盡快返國述職，而蔡政府面對日本政府將福島核廢水排入海洋的做法，竟然靜悄悄，完全沒有聲音，蔡英文總統、賴清德副總統，應該對2300萬人負起責任。