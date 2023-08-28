一名女子表示，妹妹就讀頂大語言科系，念了1年就覺得無聊，嫌未來沒出路，想重考私立大學的資工系，她怕妹妹日後會對自己的選擇後悔，問是否有好的建議？貼文上線，網友皆認為沒必要重考，也無須轉系，可雙主修資工系。

原PO前天（26日）於論壇《Dcard》指出，妹妹是頂大語言相關科系一年級生，近日發現業界很多從事翻譯的譯者非本科系畢業，照樣從事相關工作，讓她覺得不專業，加上上課時教授都在教重複又基礎的文法，不僅沒成就感也很無聊。

原PO的妹妹還提到薪資問題，指畢業後工作機會少、薪水難以突破，感嘆大學一年過得很無趣、沒學到專業，未來恐還得面臨沒飯吃的慘況，因此想重考私立大學資工系，認為私大入學分數比頂大文組低，但畢業後憑資工的文憑，就業機會比文組還好。

原PO觀察妹妹沒什麼鬥志，課後也沒有精進，即便真的考上，到時可能因分數不夠，念得很辛苦，她勸妹妹先別重考，在原校的資工系旁聽，問網友是否能給其他意見，「做什麼都覺得無聊的頂大文組學生，會推薦重考資工嗎？」

貼文曝光後，網友建議，「若她覺得語言科系沒路用，就輔系或是雙主修其他科系」、「有個東西叫『雙主修』」、「想走理工可以嘗試雙主修、輔系或轉系，沒必要重考」。