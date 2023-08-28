大陸女歌手吉克隽逸參加《中國好聲音》第一季嶄露頭角，以極具爆發力的唱功和渾厚嗓音，拿下總決賽季軍並踏入歌壇，不過吉克隽逸近日登台表演時，突然遭男粉絲強行擁抱，她當場快站不穩，還疑似刮到臉，下台後也都遮著臉，影片曝光引發網一片熱議。

吉克隽逸26日到四川出席表演，辣穿短版半截小可愛，搭配高衩合身長裙，展現曼妙S曲線，親民的她還邀請粉絲上台互動，正當主持人要請粉絲下台時，一名男粉絲依舊情緒激動，上前強抱吉克隽逸，讓她差點摔倒還疑似弄傷臉部，吉克隽逸立刻轉身背對觀眾檢查傷勢。

吉克隽逸疑似被刮到臉，下台後也都遮著臉，而這段驚險過程全被台下觀眾拍下來，影片曝光引發網討論：「真是心疼吉克隽逸，碰到這種狂粉很麻煩」、「也太過分了吧，還是希望都保持距離，有理智一點」、「希望多多注意人身安全 也希望粉絲都冷静一些 」。

35歲吉克隽逸來自四川彝族，2012年參加《中國好聲音》第一季嶄露頭角，以極具爆發力的唱功和渾厚嗓音，拿下總決賽季軍並踏入歌壇，隔年推出首張EP《一首心歌》打開知名度，並現身《中國新說唱》、《歌手·當打之年》等陸綜秀歌喉，前年登上《2021中國好聲音》擔任李榮浩戰隊的導師助教。