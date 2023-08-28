基隆市外木山漁港28日發生有婦人落海事件，警消海巡緊急出動，將婦人送醫，後續再進一步釐清落海原因。（讀者提供／張志康基隆傳真）

基隆市外木山漁港28日發生有婦人落海事件，警消海巡緊急出動，將婦人送醫，後續再進一步釐清落海原因。（讀者提供／張志康基隆傳真）

基隆市外木山漁港28日發生有婦人落海事件，警消海巡緊急出動，將婦人送醫，後續再進一步釐清落海原因。（讀者提供／張志康基隆傳真）

基隆市海興游泳池旁的外木山漁港，28日中午發現有一名婦人落海，經過的漁船目睹，緊急向海巡報案。經過漁港的外籍漁工及本國籍漁工協力，將落海的婦人救起，並通報基隆市消防局，救護人員趕到時，女子已經失去了呼吸心跳，緊急送醫急救。

海巡署外木山安檢所28日中午12時25分左右，接獲外木山漁港的漁船報案，指在進港的過程中，目睹一名婦人落海。海巡除緊急通報基隆市消防局趕往現場協助外，也立即到現場協助救援。

在現場附近漁工的協助下，將婦人搶救上岸，基隆消防救護人員趕到現場時，婦人已經沒有了呼吸心跳，救護人員立即將婦人送醫急救。

據了解，落海的這名婦女是82歲的姚姓婦人，現場還留有姚婦所有的個人物品，至於姚婦確切的落海原因，還有待警方進一步的調查釐清。

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