北部一名補習班老師去年擔任被害女高中生的指導老師，偽裝成為班上女同學，自創假帳號加被害女高中生IG好友，去年9月11日想要模仿韓國N號房而傳訊要脅，表示若不依照指示拍攝自身猥褻照片，將傳送女高中生的私密影片給同儕，還好女高中生拒絕並報案，士林地檢署偵結依法起訴。

年近30歲狼師，曾擔任女高中生指導老師，因而認識女學生，過了4個多月竟萌生歹念，創新IG帳號，佯裝是被害女生的同學，加入追蹤以後，藉女學生涉世未深，希望獲得同儕團體的認同，以傳送私密影片給國中、高中同學當作要脅，要求女學生自拍「要脫內褲，都要有全身、臉」的全裸照片，女學生拒絕並報警。

該名狼師僅坦承申請臉書帳號，在家登入帳號，檢察官調查，案發前男子使用的IP位置，與傳送「正常照、脫衣服、脫內褲、腿打開」等文字的IP位置相同，因而查出原來補習班指導老師原是包藏禍心的狼師，檢察官偵結依違反《兒童及少年性剝削防制條例》中違反本人意願之方法使少年拍攝猥褻照片未遂罪起訴。

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