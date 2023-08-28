三星第2代The Freestyle微型智慧投影機內附專屬翻轉腳座，只需旋轉即可調整最適合的投影角度，再透過智慧畫面的縮放，選擇最佳的投影區域。除沿襲自上一代的單機最大100吋投影畫面外，另新增「智慧拼接投影」功能，將兩台第2代The Freestyle配對投影，可透過直式和橫式的畫面拼接，享有160吋螢幕。

三星第2代The Freestyle保留初代The Freestyle所搭載的Smart Hub智慧中心、內建豐富的影音串流服務，一鍵開啟YouTube、Netflix、Disney+等熱門串流平台，操作介面直覺便利，第2代The Freestyle微型智慧投影機應用程式開啟速度更提升59%，為愛煲劇的消費者帶來超越以往的絕佳體驗。搭載四大智慧設定，包括自動對焦、梯形校正、水平調校，及智慧畫面調校，無需手動調整，即可防止歪斜，並能透過自動分析投影環境的光線，提升投影畫面的亮度、對比度和色彩，確保最佳的視覺效果。

三星第2代The Freestyle微型智慧投影機具備360度立體音場，透過內建被動式喇叭，展現渾厚有力的低音，隨時將任何環境打造成沉浸式娛樂空間。支援三星Smart View、iOS系統AirPlay 2、Windows系統無線投影，獨家TV Access功能更可共享智慧顯示器內容，在跨裝置間切換。

全新第2代The Freestyle微型智慧投影機單機建議售價28900元，預計9月上旬起於三星智慧館、三星商城等合作通路開賣。