詹賀博表示，成衣營收雖較去年上半年略減2.6%，若去年排除越南封控遞延出貨，則成衣實際是成長逾30%，營收比重也由57%躍升至65%。第2季合併營收24.68億元，年減12.9%，不過成衣部門在戶外機能產品價量齊揚下，成衣營收以17億元再創同期歷史新高，成衣營收比重攀升至69%，在產品組合優化下，帶動合併毛利率上揚1.8個百分點至20.1%，創同期新高。

關於新客戶導入進度，詹賀博指出，今年新引進的戶外高端品牌客戶已依照進度，按打樣、試單、批量出貨規劃進行，公司也同時開發其他新客戶，為明、後年的營運增添成長動能。雖然初期新客戶帶來的效益還不顯著，但隨著與客戶建立起長期穩定的合作關係，未來訂單金額將逐步放量貢獻營收成長。

此外，光隆成衣海外擴張則是持續進行中，包括越南預計擴增10條，以及第二產區的印尼新廠，均已動工興建，初期規劃6條新產線，以上均計劃於第4季投產，自有產線規模至年底將擴增至80條以上，詹賀博表示，近期看到有愈來愈多的品牌客戶開始加速尋求中國以外的代工生產基地，光隆在東南亞的佈局正好符合品牌商的需求；同時，在策略佈局上，光隆透過服務南半球品牌客戶緩解季節性的影響，而東南亞的新廠，在地理位置上具備優勢，未來將可就近供應南半球品牌商的需求。

詹賀博指出，光隆未來將持續以成衣作為發展主軸，目標是2026年成衣營收比重將達到70%，帶動營收成長；此外，戶外機能服飾成長也將進一步帶動毛利率、營業淨利率、淨利率的提升，因此，未來獲利的成長幅度可望進一步超越營收成長幅度，並為穩定的股利配發政策注入一劑強心針。

展望下半年，詹賀博預估第3季營收將較上季略減1成左右，並從第4季起逐漸回溫，成衣客戶目前對於市場需求的看法仍較為謹慎，預估較去年減少2成以上，目前正積極爭取新訂單來彌補；羽絨原料與家紡部門出貨動能將有起色，得優於上半年；今年組織調整汰除貿易部門，也將影響下半年營收表現，但光隆仍預期能保持季季盈餘。

根據光隆的最新股利政策，今年將配發普通股現金股利3.8元，已於8月15日除息，殖利率6.9%，而特別股則維持每股2.5元。光隆普通股現金股利已連續10年維持3元以上水準，未來將持續維持穩定的現金股利政策，以回饋股東。